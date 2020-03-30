https://static.news.ru/photo/0598872c-7246-11ea-8e96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ювелирный рынок прогнозирует сокращение персонала на 75–80% на фоне пандемии коронавируса. У ювелирных предприятий нет на сегодня никакого запаса прочности.

Ситуацию в отрасли описал директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин. По его словам, в отрасли на сегодня работают 160 тысяч человек, остаться могут в лучшем случае 15–20%, приводит слова главы объединения ТАСС.

К глобальному ухудшению ситуации никто из участников рынка не был готов.

Запаса выплачивать заработную плату сокращаемым работникам возможности нет, они будут сокращены, — сказал Уткин.

Объёмы продаж ювелирных изделий уже упали на 50–80%, и этот показатель может увеличиться до 95%. А полугодовые каникулы по обслуживанию кредитов и отсрочке по выплате НДС не дадут значительного эффекта, так как предприятия платят налоги из поступлений, которые они получают по окончании налогового периода.

Сейчас получается, за прошлый год надо заплатить налог на прибыль, но платить его нечем, потому что сейчас нет выручки. Гарантий нет, что появится выручка через какое-то время, поэтому отсрочка уплаты налогов — это отсрочка банкротства, отложенная смерть, — добавил глава ассоциации.

Налоговые каникулы стоило бы объявить как минимум до стабилизации ситуации и по всем видам налогов.

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