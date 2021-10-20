Юрист оценил угрозу новых санкций «Газпрому» от США

Угроза привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций не исходит от Вашингтона, сообщил юрист-международник Дмитрий Романенко изданию «Политика Сегодня». Об ответственности заявил первый замминистра финансов Уолли Адейемо, и это нельзя считать официальной позицией США, считает он.

Когда у США появится желание применить какие-то новые санкции к «Газпрому», опять всё выльется в давление на те страны и компании, которые крайне неустойчивы перед таким давлением. Вспомните Германию, которая выдержала давление в случае с «Северным потоком — 2» и осталась верна своим интересам, а затем вспомните Болгарию, которая в своё время отказалась от трубопровода «Южный поток». Давление будет идти через западных партнёров «Газпрома», — рассказал Романенко.

Он добавил, что «Газпром» может не опасаться санкций, пока администрация президента США Джо Байдена сохраняет мнение по «Северному потоку — 2».

Ранее первый замминистра финансов Уолли Адейемо заявил о намерении привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций. Он выступил на фоне критики сенаторов за то, что США отказались от мер против трубопровода «Северный поток — 2». При этом Адейемо не уточнил, о каких именно нарушениях со стороны «Газпрома» идёт речь. Также он не сказал, каким образом США планируют привлечь корпорацию к ответственности.