Пенсионерам рассказали, как списать долги по ЖКХ

Процедура банкротства является единственным способом выбраться из долговой ямы для тех, кто задолжал крупную сумму и не может её выплатить. Это же правило распространяется на обязательства по ЖКХ. Об этом «Народным Новостям» рассказал юрист-консультант по банкротству компании «Финансово-правовой Альянс» Алексей Сорокин.

На сегодняшний день больше всего интерес к процедуре банкротства проявляют пенсионеры и она практически не отличается от аналогичной в отношении работающих граждан, отметил юрист.

Должник не лишается своего единственного имущества. К задолженностям, которые не списываются при банкротстве, относятся обязательства, связанные с личностью гражданина: алименты, возмещение морального вреда и другие, — отметил Сорокин.

Кроме того, коллекторы и кредиторы не могут контактировать с должником, если он начал процесс вступления в банкротство. На организации, которые нарушат это правило, можно смело написать в прокуратуру, заявил эксперт.

Пенсионеры стали понимать, что если у них есть большой долг, то с учётом нынешних ставок они будут отдавать большую часть пенсии ежемесячно, чтобы выплачивать его. Поэтому именно эта часть населения стала всё чаще обращаться к банкротству, резюмировал Сорокин.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил точку зрения, что индексации пенсий работающим пенсионерам не будет до 2025 года.