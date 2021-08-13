«Яндекс» отказался покупать «Азбуку вкуса»

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«Яндекс» принял решение не покупать продуктовую сеть «Азбука вкуса». Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, сделка была аннулирована из-за завышенной оценки продавцами торговой сети.

Отмечается, что во время изучения данного актива «Яндекс» не увидел нужной синергии с собственными сервисами. В обеих компаниях отказались давать комментарии по данному вопросу.

До этого появилась информация, что «Яндекс» может купить «Азбуку вкуса» за 20 млрд рублей. Целью сделки являлось объединение торговой сети и сервиса по доставке еды «Яндекс.Лавка».

В сеть «Азбука вкуса» входит 173 магазина в Москве, Подмосковье и Петербурге. Выручка компании в 2019 году составляла 65,4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что ретейлерам могут запретить работать ночью и в выходные. Это сделают для поддержки предприятий малого бизнеса в крупных городах.