«Яндекс» отказался покупать «Азбуку вкуса»

«Яндекс» принял решение не покупать продуктовую сеть «Азбука вкуса». Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, сделка была аннулирована из-за завышенной оценки продавцами торговой сети.
Отмечается, что во время изучения данного актива «Яндекс»
До этого появилась информация, что «Яндекс» может купить «Азбуку вкуса» за 20 млрд рублей. Целью сделки являлось объединение торговой сети и сервиса по доставке еды «Яндекс.Лавка».
В сеть «Азбука вкуса» входит 173 магазина в Москве, Подмосковье и Петербурге. Выручка компании в 2019 году составляла 65,4 млрд рублей.
Ранее стало известно, что ретейлерам могут запретить работать ночью и в выходные. Это сделают для поддержки предприятий малого бизнеса в крупных городах.