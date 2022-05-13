«Яндекс.Маркет» разрешил продажу товаров из списка параллельного импорта «Ведомости»: «Яндекс.Маркет» разрешил продажу товаров из списка параллельного импорта

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Товары из списка параллельного импорта разрешил продавать на своей площадке онлайн-ритейлер «Яндекс.Маркет». Ранее то же сделал Wildberries. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

«Яндекс.Маркет» вслед за Ozon и Wildberries разрешил реализацию на площадке товаров из списка параллельного импорта. <...> При заключении договора с маркетплейсом продавцы гарантируют, что их продукция соответствует всем требованиям российского законодательства и законно введена в оборот, — говорится в сообщении.

Ранее РИА Новости сообщили со ссылкой на пресс-службу Wildberries, что маркетплейс разрешил продажу товаров из списка параллельного импорта. При этом в компании намерены принимать меры, чтобы там не появился контрафакт.

Согласно информации «Ведомостей», Ozon также открыл аналогичную возможность для продавцов. В компании заявили, что в настоящее время образцов продукции из списка на площадке нет, поскольку продавцы ещё не успели изучить правовую базу.

На минувшей неделе на официальном портале правовой информации бул опубликован перечень товаров для параллельного испорта. Туда входит 96 пунктов. Список был подготовлен министерством промышленности и торговли. Глава министерства Денис Мантуров отмечал, что список будет корректироваться, сужаться или расширяться — в зависимсти от решений иностранных компаний по работе в России. Актуализацию списка предполагается проводить раз в два месяца.

В ведомстве также предположили, что параллельный импорт позволит сдерживать рост цен на иностранную продукцию в России. Это произойдёт благодаря конкуренции со стороны неофициальных поставщиков за ввоз продукции в страну.