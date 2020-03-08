https://static.news.ru/photo/f54a06ba-61c5-11ea-8407-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Amr Nabil/ТАСС

Американская деловая газета The Wall Street Journal сообщила о том, что нефтяная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции РФ на мировом рынке. Информацию опубликовал ТАСС.

Американское издание, ссылаясь на свои источники в ОПЕК и правительстве Саудовской Аравии, пояснило, что снижение цен на нефть стало «элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка».

Руководство нефтяной корпорации заявило покупателям о снижении стоимость на поставки нефти в США на $7 за баррель и на $8 за баррель в Северную Европу, а также на $6 за баррель в Азию.

Источники издания пояснили, что пошли на ослабление российских позиций на рынке из-за провала переговоров о сокращении добычи с ОПЕК+.

Как писал NEWS.ru ранее, после провала сделки ОПЕК+ акции Saudi Aramco упали ниже цены IPO. Торги на бирже завершились на показателе $8 (30 риялов) за акцию. Отмечается, что стоимость ценных бумаг снизилась на 9,1%.