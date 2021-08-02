Выброс углекислого газа приравняют к финансовому долгу

Экономисты из России и зарубежных стран предложили рассматривать производство парниковых газов как финансовый долг тех стран или компаний, с которыми связаны эти выбросы. Подобный подход заставит промышленников активнее работать над снижением объёмов этих выхлопов. Об этом сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ, данные которой приводит ТАСС.

Напомним, страны — участницы Парижского соглашения по борьбе с глобальным потеплением обязались добровольно сократить выбросы углекислого газа, чтобы сдержать рост среднегодовой температуры. Однако климатологи предполагают, что для этого уровень выбросов придётся уменьшить до нуля или даже начать изымать углекислый газ из атмосферы. Существующие же квоты на выбросы не способны ни уменьшить объём парниковых газов, ни изымать их из окружающей среды.

Эксперты НИУ ВШЭ предложили поменять нынешнюю систему и рассматривать выработку парниковых газов как финансовый долг. Таким образом компании или страны будут брать на себя обязательства по ликвидации выбросов углекислого газа, а также выплачивать проценты за непогашенные «обязательства по удалению углерода» (ОУУ). Эти средства будут использоваться для покрытия рисков, связанных с неисполнением подобных обязательств, а также для ликвидации последствий возможных климатических катастроф. Эти «займы» можно будет погашать как посредством прямых выплат, так и изымая газы из атмосферы в любой момент при условии регулярных выплат процентов по ОУУ. Подобный подход сделает разработку технологий по фиксации выбросов привлекательной для частных и государственных инвесторов, а также повысит вероятность исполнения Парижских соглашений.

Ранее эксперты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) предсказали российским компаниям уход с европейских рынков из-за введения в ЕС углеродного налога. По их мнению, этот денежный сбор может привести к дискриминации внешних производителей, в том числе российских, вызвав у компаний необоснованные траты. Общий же ущерб для отечественных компаний может составить до 160 млрд рублей в год.

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва не одобряет введение различных углеродных налогов. По его словам, российские власти начали работать над созданием собственной методики учёта выбросов загрязняющих веществ. Чиновник отметил, что России нужно реализовать программы по энергосбережению в каждом секторе экономики.