Ввоз электромобилей обложат пошлиной

https://static.news.ru/photo/f1133098-b92c-11eb-9316-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В странах ЕАЭС, в том числе и в России, не планируют продлевать нулевую ставку пошлины на ввоз электромобилей. С 2022 года придётся платить 15% от их таможенной стоимости, сообщает «Коммерсант».

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза. Документ предполагает введение ставки пошлины в 15% для электромобилей с 2022 года, — сообщает издание.

Такая ставка действует для легковых автомобилей, но для электротранспорта с весны 2020 года пошлину обнулили до конца 2021 года. По мнению аналитиков, льгота подстегнула рынок, который в прошлом году вырос в полтора раза, а её отмена замедлит его развитие. В Ассоциации европейского бизнеса также считают нулевую пошлину ключевым стимулом к развитию сегмента и призывают продлить её до конца 2024 года.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что с 2030 года автопроизводителей России обяжут соблюдать долю продаж «зелёного» транспорта. Речь идёт о водородомобилях, электромобилях и машинах на природном газе.

Такая мера призвана помочь постепенно отказаться от транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, и простимулировать людей использовать «чистые технологии». При этом чиновник отметил, что власти собираются действовать осторожно и постепенно, не жертвуя интересами развития промышленности.