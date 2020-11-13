Вторая волна коронавируса негативно сказалась на рынке труда в России

https://static.news.ru/photo/9d8545fc-2646-11eb-864f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом и введение новых ограничений привели к тому, что восстановление рынка труда в России замедлилось.

Согласно данным опроса, проведённого HeadHunter, число вакансий при этом осенью 2020 года не снизилось, передаёт РИА Новости.

Во второй половине октября рынок труда ощутил на себе вторую волну эпидемии, количество вакансий на рынке труда хоть и не упало, но тем не менее восстановительный тренд, наблюдаемый с июня, замедлился. Так, в октябре количество вакансий на hh.ru превысило показатель сентября всего на 1%, в то время как годовой рост более ощутимый — 18%, — говорится в исследовании.

Незначительно снизился уровень конкуренции за рабочие места по сравнению с предшествовавшими карантину месяцами. Так, если в феврале и марте на одну вакантную должность приходилось семь активных резюме, осенью их количество снизилось до шести. В большинстве российских регионов в ноябре немного снизился спрос на работников, исключение здесь составляет только Северо-Кавказский федеральный округ, где вакансий стало больше.

Отмечается, что в ноябре растёт спрос на специалистов из сфер консультирования, логистики и транспорта, а также на госслужащих. Значительно снизился спрос на профессионалов в области туризма и гостиничного бизнеса, индустрии красоты и фитнеса, а также специалистов в ресторанном деле.

Как писал NEWS.ru, в сентябре этого года в России насчитывалось 3,7 млн безработных, стоящих на учёте в госучреждениях службы занятости. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель составлял 665,7 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Роструда.