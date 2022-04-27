ВТБ первым из крупных банков начал принимать заявки на ипотеку под 9%

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ВТБ первым из банков начал приём заявок по ипотеке с господдержкой на новостройки под 9% годовых. Выдавать кредиты банк начнёт после вступления в силу соответствующего постановления правительства, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Клиенты, которые получили одобрение кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

С 27 апреля в офисах ВТБ начинается приём заявок по ипотеке с господдержкой на новостройки по сниженным ставкам. Дополнительно к новой ставке в 9% банк предоставит заёмщикам дисконт в 0,3% при использовании цифровых сервисов, — говорится в сообщении.

25 апреля президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9% и рекомендовал продлить действие этой программы до конца текущего года. По его словам, повышение ключевой ставки ЦБ было «обоснованным решением», но сейчас экономика России стабилизируется, замедляется инфляция, а цены возвращаются к прежним показателям.Глава государства также предложил расширить программы гарантийной поддержки со стороны банка ВЭБ.РФ. По его мнению, они должны распространяться не только на системообразующие компании, но и на другие предприятия.

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин позднее уточнил, что обновлённая льготная ипотека со ставкой 9% может быть запущена к 1 мая. Он подчеркнул, что в первые недели апреля после повышения ставки до 12% спрос россиян на льготную ипотеку заметно упал, в связи с чем её решили понизить.