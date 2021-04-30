Названы главные решения властей 2020 года

https://static.news.ru/photo/06247f46-a9bf-11eb-af7f-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/hse.ru

В 2020 году российские власти выступили с несколькими инициативами и решениями, имеющими долговременные последствия для формирования и реализации социальной политики в стране. Все они названы в докладе НИУ ВШЭ.

Речь идёт о создании единого реестра населения страны, пересмотре способа определения величины прожиточного минимума и МРОТ, изменении в налогообложении граждан и начале общественного и межведомственного обсуждения «цифрового рубля». Эти решения можно назвать главными, которые приняло правительство, за прошлый год.

Эксперты отмечают , что регистр станет беспрецедентно полным источником персональной информации о каждом гражданине и важным шагом на пути создания «социального казначейства».

Пересмотр величин с подсчёта по потребительской корзине к вычислению по доле от медианного дохода позволит снизить уровень бедности в стране, поскольку минимальная оплата труда в таком случае будет расти теми же темпами, что и медианная зарплата. Согласно планам правительства, за ближайшее десятилетие бедность в стране должна снизиться с 12,1% до 6,5%.

В третьем пункте речь идёт об увеличении ставки НДФЛ с 13% до 15% для зарабатывающих более 5 млн рублей в год и создании «инспекции для ВИП-клиентов». Это приведёт к увеличению доходов бюджета, однако в качестве негативного эффекта аналитики приводят снижение желания людей работать прежними темпами.

Возможное введение «цифрового рубля» для выплаты зарплат, пособий и иных платежей социального характера позволит лучше контролировать целевое использование средств, однако может так и не стать существенной частью рынка, отмечают аналитики.

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что в 2022 году Банк России намерен протестировать прототип цифрового рубля. Работа над прототипом будет вестись до конца текущего года.