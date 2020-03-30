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Всемирный банк (ВБ) уменьшил прогноз по росту ВВП Китая из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. По данным аналитиков, при «базовом сценарии» ВВП КНР вырастит до 2,3%, а при «наихудшем» только на 0,1%.

Отмечается, что в 2019 году рост ВВП Китая составил 6,1%.

Рост в Китае в 2020 году, как ожидается, упадет до 2,3% при базовом сценарии и до 0,1% при наихудшем сценарии по сравнению с 6,1% в 2019 году, — приводят данные доклада ВБ в ТАСС.

Также в докладе отмечается, что рост ВВП стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона в 2020 году на фоне распространения коронавируса может составить до 2,1% при «базовом сценарии», а в «наихудшем» уйти в минус 0,5%.

Вслед за распространением COVID-19 и ростом финансовой нестабильности перспективы роста в регионе в 2020 году резко ухудшились <...> При базовом сценарии в регионе из состояния бедности в 2020 году смогут выйти на 24 миллиона человек меньше, чем если бы пандемии не было, — процитировали сообщение доклада в ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что аналитики прогнозируют серьёзное падение ВВП во многих странах мира. По данным экспертов, реальный глобальный ВВП должен упасть на 2,8% в 2020 году. При этом, падение в странах ЕС может составить 4,5%. Однако в 2021 году аналитики обещают возвращения роста экономики в этих странах.