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Генеральный директор нефтегазовой британской корпорации British Petroleum (ВР) Роберт Дадли покинет свой пост после раскрытия результатов работы группы за 2019 год. Об этом говорится в сообщении компании.

Отчитаться за работу в текущем году корпорация планирует 4 февраля 2020 года, пишут « Ведомости ». В сообщении отмечается, что Дадли выходит на пенсию 31 марта следующего года.

В корпорации уже решили, кто возглавит ВР. Новым гендиректором станет Бернард Луни. Он работает на компанию с 1991 года и сейчас отвечает за добычу. Луни займёт пост главы компании и войдёт в совет директоров 5 февраля.

Дадли ранее заявлял, что в его уходе нет никакой новости. Дело в том, что глава ВР давно собирался на пенсию именно в 65 лет. Он руководит British Petroleum с 2010 года. При этом в 2003–2008 годах он стоял во главе российской ТНК-BP.

Ранее стало известно, что замглавы Минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер, отвечавшая за составление санкционных списков, уходит в отставку, писал News.ru.