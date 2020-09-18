Возможный преемник Меркель не против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/db4d25a2-fab4-11ea-bcfd-fa163e074e61_660.jpg Фридрих Мерц Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press

Кандидат в председатели партии «Христианско-демократический союз» и возможный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ Фридрих Мерц выступил за заморозку «Северного потока — 2» на два года. Он признал, что трубопровод Германии нужен.

Считаю, что мы должны закончить строительство. Мы не должны становиться слишком зависимыми в энергообеспечении ни от американцев, ни от российского газа, — цитирует его РИА Новости.

Мерц добавил, что именно с этим связан его призыв о наложении двухлетнего моратория на строительство «Северного потока — 2».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия: Wintershall и Uniper из Германии, французскую Engie, голландско-британскую Shell, австрийскую нефтяную компанию OMV.

Работы на объекте завершены более чем на 90%, они застопорились из-за угрозы санкций в отношении участвующих в строительстве компаний со стороны США. Теперь судьба проекта оказалась под вопросом ещё и из-за ситуации с Алексеем Навальным. Так, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил о том, что ЕС работает над санкциями, которые планируют назвать в честь российского оппозиционера.

Как писал NEWS.ru, Германия предложила США профинансировать строительство двух портов для американского сжиженного газа в обмен на разрешение завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».