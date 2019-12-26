https://static.news.ru/photo/6e6e952c-287f-11ea-97a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/vk.com

Разрешение на экспорт газа по трубе могут получить независимые производители. Об этом сообщается в Энергетической стратегии России до 2035 года, которая опубликована на сайте Минэнерго.

Таким образом российская компания «Газпром» может лишиться монополии. Однако в документе указано, что данный вопрос будет рассмотрен только «при необходимости». Это произойдёт в случае, если властям потребуется увеличить объём экспортируемого за рубеж газа, поясняется в документе.

Сейчас «Газпром» – монополист по экспорту голубого топлива из РФ. Но в 2013 году к экспорту сниженного природного газа были допущены компании, которые имеют лицензии на разработку шельфовых участков. Более 50% акций таких организаций принадлежит государству.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что объём экспорта российского газа в Европу по итогам 2019 года составит 198,8 млрд куб. м. По словам руководителя компании, по сравнению с показателем 2018 года эта цифра снизится приблизительно на 1%. Вместе с тем Миллер, что видит серьёзный потенциал для дальнейшего роста капитализации холдинга, писал NEWS.ru.