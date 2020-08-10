Власти Кипра согласились увеличить налог на дивиденды и проценты до 15%

https://static.news.ru/photo/98d06556-db13-11ea-9359-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marios Lolos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кипр согласен с условиями России касательно увеличения налога на дивиденды и проценты до 15%, следует из сообщения Минфина РФ.

В рамках переговоров Республика Кипр согласилась на условия Российской Федерации по внесению изменений в Российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов, — говорится в сообщении ведомства.

Ожидается, что протокол о внесении изменений в налоговое соглашение с Кипром вступит в силу 1 января 2021 года. Его ратификация должна состояться до конца 2020 года. При этом дополнительные поступления в бюджет РФ могут составить 130–150 млрд рублей в год.

5 августа аудиторско-консалтинговая компания KPMG сообщила, что Минфин Нидерландов вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом получил письмо от коллег из России с предложением поднять ставку до 15%.

Двойное налогообложение вызвано тем, что граждане и юрлица должны платить налоги от общемировой прибыли одновременно и по месту своего фактического нахождения, и по месту своего гражданства. Для избегания подобных коллизий государства подписывают соглашения об избежании двойного налогообложения. У России такие договоры заключены с десятками стран.

О пересмотре соглашений заговорили после инициативы президента РФ Владимира Путина. Он предложил все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, обложить налогом в 15%. Законопроект об этом сейчас рассматривается в Госдуме.

В марте Владимир Путин заявил, что Москва может в одностороннем порядке выйти из международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Россия готова пойти на такой шаг в отношении тех стран, которые не согласятся с принятыми Кремлём мерами по дивидендам, писал NEWS.ru.