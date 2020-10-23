Владимир Путин назвал ситуацию на рынке труда сложной

https://static.news.ru/photo/6e64a562-1528-11eb-bdd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Уровень безработицы в России в сентябре составил 6,3%. Об этом 23 октября на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.

Ситуация на рынке труда остаётся достаточно сложной — в сентябре, как вы знаете, безработица составила 6,3%. По сравнению с августом её уровень практически не снизился, — цитирует «Интерфакс» главу государства.

По его словам, увеличение доходов россиян и рост занятости остаются ключевым вопросом для государства.

Ранее Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил, что поручил кабмину вернуть показатели по рынку труда в стране на докризисный уровень. Глава государства обозначил нормализацию ситуации на рынке труда как абсолютную необходимость.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, также присутствовавший на съезде РСПП, заявил, что в настоящее время в России насчитывается более 3,5 миллиона официально зарегистрированных безработных граждан. По словам главы Минтруда, это число неуклонно снижается.

Согласно данным Росстата, которые приводил NEWS.ru, в сентябре в России число зарегистрированных на бирже труда граждан составляло 3,7 миллиона, а общее количество безработных — 4,8 миллиона. В сентябре 2019 года в России было 666 тысяч официально зарегистрированных безработных, за год этот показатель вырос более чем в пять раз.

В процентном выражении показатель безработицы в сентябре снизился до 6,3% с 6,4% в августе, это снижение стало первым с начала пандемии коронавируса.