Владелец турагентства назвал необходимые меры господдержки отрасли

Владелец турагентства «Море тут» Артём Венскель в беседе с NEWS.ru призвал власти России поддержать отрасль на фоне западных санкций, а именно — предоставить отсрочку по уплате налога за 2021-й, так как крайний срок закрытия — 30 апреля, обнуление, как вариант, налогов и отмена страховых пенсионных взносов на зарплаты сотрудникам. Кроме того, спикер заявил о необходимости получения от государства невозвратного кредита как для пострадавшей отрасли на зарплаты персоналу.

В идеале — получить от государства невозвратный кредит, как сделали для ряда пострадавших отраслей на зарплаты. Да, там было условие, что если компании сохранят минимум 90% штата, то кредит можно не возвращать. Можно обнулить налоги и отменить, например, страховые пенсионные взносы на зарплаты сотрудникам. <...> Думаю, что путь только один — развивать внутренний туризм, его инфраструктуру и улучшать имидж. У нас огромная страна. К сожалению, она не освоена. Курортов очень мало, есть Краснодарский край, Крым, и сейчас появился Алтай. По факту больше нет регионов с развитой инфраструктурой, поэтому стоит трансформировать аэропорты, отели, рестораны, бары, — добавил Венскель.

Эксперт также назвал позитивной новостью открытие авиасообщения с Индонезией и Китаем. Накануне Ассоциация туроператоров (АТОР) попросила у правительства разрешение для туроператоров выплачивать туристам деньги за отмену поездок из средств фонда персональной ответственности. Но, по её мнению, количество обязательств перед туристами несовместимо со стабильным финансовым положением туроператоров. Также АТОР направила в Ростуризм предложение приостановить пополнение фонда персональной ответственности туроператора.

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от посещения государств, которые ввели санкции в отношении России. Туристам, которые уже забронировали туры в недоступные для посещения страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативы.