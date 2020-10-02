Вице-премьеры РФ и Армении проведут встречу в Москве

https://static.news.ru/photo/dc9f83ee-04c5-11eb-90b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: D.khachatrian/Global Look Press

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук встретится в Москве с вице-премьером Республики Армения Мгером Григоряном. В ходе мероприятия будут затронуты вопросы повестки межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между странами.

Намечена рабочая встреча заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна для обсуждения актуальных вопросов повестки Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения, в которой Алексей Оверчук и Мгер Григорян являются сопредседателями, — заявил пресс-секретарь заместителя председателя правительства.

Стороны также поднимут вопрос взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с учётом запланированного заседания Евразийского межправительственного совета, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Армении Никол Пашинян провёл очередной разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Разговор произошёл по инициативе армянской стороны.