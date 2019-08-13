https://static.news.ru/photo/30c83f1a-be5e-11e9-9137-fa163e074e61_660.jpg Юрий Трутнев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что руководство Росрыболовства должно быть наказано, поскольку ведомство не выполнило поручение главы государства и правительства, касающееся строительства судов по крабовым квотам.

Трутнев отметил, что соответствующее решение было принято на совещании по развитию рынка отрасли в регионе. Предложение по наказанию руководства Росрыболовства будет направлено главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Генпрокуратура провела проверку Росрыболовства и его территориальных органов. В её ходе было выявлено множество нарушений законодательства в сфере защиты водных биоресурсов.