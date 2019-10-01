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Правительство РФ может отказаться от строительства теплоэлектростанций (ТЭС) на экспериментальных газовых турбинах российского производства в пользу конкурентного отбора поставщиков, в числе которых американская GE и немецкая Siemens.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, возможность отказа от российских турбин мощностью 1,4 ГВт обсуждалась на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Окончательное решение по этому вопросу ещё...