Совещание по тарифам на транспортировку нефтепродуктов и качеству нефти в трубопроводах 3 октября проведёт российский вице-премьер Дмитрий Козак. Об этом сообщил представитель зампредседателя правительства Илья Джус.
Козак проведёт 3 октября совещание по вопросам качества нефти в системе магистральных нефтепроводов, а также по вопросам ценообразования на услуги по транспортировке нефтепродуктов в магистральных нефтепроводах, — цитирует Джуса ТАСС.
Ранее корпорация «Транснефть» сообщила руководству «Башнефть-добыча» о повышении уровня хлорорганических соединений (ХОС) в сдаваемой нефти по итогам сентября, писал News.ru.