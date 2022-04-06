Великобритания введёт санкции против Сбербанка и ещё восьми россиян

Великобритания замораживает активы Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ), сообщило Министерство иностранных дел Великобритании, говорится на сайте ведомства. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что в санкционный список страны были добавлены ещё восемь россиян, включая главу и совладельца ПАО «Новатэк» Леонида Михельсона, президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова и владельца контрольного пакета акций «Акрона» Вячеслава Кантора.

Одним из ключевых санкционных решений, по мнению британских властей, является заморозка активов Сбербанка и МКБ. Отмечается, что решение по Сбербанку принималось вместе с Соединёнными Штатами.

Рестрикции в отношении россиян коснулись генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова, генерального директора ПАО «Камаз» Сергея Когогина, генерального директора «Алросы» Сергея Иванова, председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова и футболиста московского «Локомотива» Бориса Ротенберга.

Санкции против основателя «Фосагро» Андрея Гурьева и главы «Новатэка» Леонида Михельсона также запретят им входить в воздушное пространство Великобратинии на их частных самолётах, а также передвижение внутри страны на яхтах. Санкции против владельца контрольного пакета акций «Акрона» Вячеслава Кантора, у которого, согласно информации журнала Forbes, имеется британский паспорт, заключаются только в заморозке его активов.

Ранее стало известно, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-Банка. Вашингтон этими действиям намерен вызвать серьёзные финансовые потрясения, тем самым отрезав крупнейшие российские банки и Центробанк от сотрудничества в сфере бизнеса с США и заморозив все их активы, имеющие отношение к американской финансовой системе и союзников США, об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома. По данным торгов МосБиржи, акции Сбербанка начали стремительно падать. Кроме того, американские власти вводят запрет на новые инвестиции в экономику России.

В марте Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, которые ранее проголосовали за независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщение об этом было опубликовано на сайте правительства Соединённого Королевства.