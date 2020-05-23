Вашингтон назвал главное условие снятие санкций с «Роснефти»

https://static.news.ru/photo/26f20322-9c84-11ea-bac7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

«Роснефть» может рассчитывать на снятие американских санкций только в случае разрыва отношений с венесуэльскими властями. Такое заявление сделала помощник замглавы Госдепа по Кубе и Венесуэле Кэрри Филипетти.

США должны быть уверены, что российская компания не связана с режимом Мадуро, отметила Филипетти.

Если какие-либо отношения между «Роснефтью» и режимом Николаса Мадуро будут продолжаться, Вашингтон не отменит санкции, — цитирует помощника РИА Новости.

Кэрри Филипетти в ходе телефонного брифинга ответила на вопрос издания, что санкции могут быть сняты и с частных лиц, если они прекратят сотрудничество с режимом Мадуро. И так же санкции могут быть введены в отношении любых новых структур.

Я не могу комментировать сейчас конкретный случай «Роснефти», но таковы принципы, на основании которых мы вводим санкции или пересматриваем действующий санкционный режим, — добавила помощник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Роснефть» полностью прекратила свою деятельность в Венесуэле и вышла из всех проектов в стране. Об этом заявил глава корпорации Игорь Сечин.