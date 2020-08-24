Вашингтон и Пекин достигли прогресса в переговорах по торговой сделке

https://static.news.ru/photo/fb097e3c-e672-11ea-b6d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press

Телефонный разговор представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, американского министра финансов Стивена Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ оказался полезным. По его итогам заявлено о появлении прогресса в выполнении соглашения по первой фазе китайско-американской торговой сделки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу представителя США на торговых переговорах.

Обе стороны видят прогресс и привержены тому, чтобы предпринимать необходимые шаги для обеспечения успеха соглашения, — говорится в распространённом документе.

Соглашение о первой фазе торговой сделки Вашингтон и Пекин подписали в середине января 2020 года. Согласно документу, Китай обязался увеличить закупки товаров в США почти на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп допустил разрыв бизнес-сотрудничества США с КНР. Такое заявление хозяин Белого дома сделал в эфире FoxNews, отвечая на вопрос журналиста о готовности Вашингтона к прекращению деловых отношений с Китаем. Трамп отметил, что Китай не относится к США «должным образом».