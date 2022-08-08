«В зачаточном состоянии»: врач оценила импортозамещение в стоматологии Стоматолог Колесниченко: в России не налажено производство стоматологических материалов

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Производство стоматологических материалов в России находится в зачаточном состоянии, рассказала руководитель сети стоматологических клиник Марина Колесниченко. По ее словам, раньше их было более выгодно покупать за рубежом, а теперь, чтобы наладить производство российского продукта, потребуется около 2-3 лет, пишет «Радио 1».

У нас, к сожалению, производство стоматологических материалов находится в зачаточном состоянии. У нас производится где-то 5% от общего объёма необходимых материалов для стоматологии. Более рентабельно было покупать за рубежом, чем организовать с нуля производство <...> возможно, что сейчас в связи с изменением ситуации в этом направлении будет какое-то продвижение, — пояснила эксперт.

Колесниченко отметила, что любое производство можно наладить с нуля. Однако все станки и оборудование, на котором изготавливают стоматологические материалы, тоже зарубежные, поэтому возникнет вопрос с их ввозом в Россию. Она добавила, что сейчас стоматологи обеспечены всеми необходимыми материалами, несмотря на то, что некоторые расходники исчезли с российского рынка.

Главный врач немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов рассказал, что стоимость стоматологических услуг в России выросла от от 50 до 200% из-за санкций и ослабления рубля. Он также подчеркнул, что сейчас на рынке повышенный спрос на услуги, поэтому запасы стоматологических клиник быстро истощаются.