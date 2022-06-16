В Якутии построят атомную станцию малой мощности

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Минвостокразвития России и госкорпорация «Росатом» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об индикативных условиях концессионного соглашения для создания в Якутии атомной станции малой мощности (АСММ) с реакторной установкой РИТМ-200Н, а также о дорожной карте по совместным мероприятиям, необходимым для заключения концессионного соглашения по проекту.

Договор заключили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Как отметил Чекунков, расширение сферы применения технологии атомной энергетики позволит улучшить качество жизни людей в регионах, а также обеспечить устойчивые решения в сфере энергообеспечения с низким уровнем выбросов. В свою очередь гендиректор Росатома Лихачев добавил, что сейчас российская Арктика нуждается в надежных и экологичных источниках энергии.

Уверен, что наше сотрудничество с властями региона и Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики по проекту сооружения атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга уже в ближайшее время обеспечит возможность масштабного экономического развития Усть-Янского района Республики Саха (Якутия), — сказал он.

Строительство атомной станции будет осуществляться в рамках программы «Дальневосточная концессия», основанной на использовании модели государственно-частного партнерства. В настоящее время по проекту сооружения АСММ уже получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, завершены инженерные изыскания и проведены общественные слушания.

Ранее правительство Чукотского автономного округа и АО «НоваВинд», которое является дивизионом Росатома по ветроэнергетике, заключили соглашение о строительстве ветропарков в регионе, их планируют ввести в эксплуатацию до 2027 года. Соответствующий документ был подписан губернатором Романом Копиным и генеральным директором фирмы Григорием Назаровым.