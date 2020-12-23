Назван самый эффективный способ поддержки нуждающихся

https://static.news.ru/photo/304921ec-44dd-11eb-8853-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Прямые денежные выплаты — самая эффективная мера поддержки наименее обеспеченных граждан и не нужно здесь изобретать что-то принципиально новое, заявил NEWS.ru доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

По словам эксперта, речь идёт о поддержке конкретных людей, а не отдельных категорий граждан, так как и среди российских пенсионеров могут быть достаточно обеспеченные.

Всё-таки основное — это материальная поддержка. Выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми этим летом доказали свою эффективность, позволив многим закрыть текущие дыры в семейном бюджете. И не нужно изобретать каких-то новых инструментов поддержки типа возврата НДС. Подобный механизм не может быть внедрён, просто потому что он не может быть внедрён. Пенсионеры или малообеспеченные что, будут ходить в магазины со справками? — рассуждает эксперт.

К тому же, по его словам, это создаёт большое поле для коррупции. Подобные предложения могут выдвигать эксперты, которые хотят, чтобы о них заговорили, поэтому всерьёз их рассматривать не стоит, уверен Сергей Смирнов.

Другое дело — продуктовые карточки, которые фактически являются особой формой прямых выплат. Однако тут важно сделать ограничение — запрет приобретать по этим карточками социально вредные продукты, такие как алкоголь, сигареты и тому подобное, — отметил экономист.

Говоря о возможностях финансирования прямой поддержки граждан, он предложил воспользоваться средствами Фонда национального благосостоянии, объём которого за время пандемии вырос. «Это как некий стимул в тяжёлых экономических условиях — раскачивание того же потребительского рынка, создание новых рабочих мест и так далее. Давайте туда немножечко залезем. Не надо сидеть на кубышке», — сказал эксперт.

В целом только подъём экономики может позволить повысить пенсии и уровень жизни населения — других рецептов нет, но это вопрос не очень близкого будущего, резюмировал экономист.