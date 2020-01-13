https://static.news.ru/photo/b8d889de-35e9-11ea-bf37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что Telegram незаконно собирал средства инвесторов после завершения основной части первичного размещения токенов (ICO) Gram.

Согласно заявлению, направленному в окружной суд штата Нью-Йорк, выписки со счетов свидетельствую о проведении сделки по купле-продаже токенов Gram, выпущенных компанией Павла Дурова под будущую блокчейн-платформ летом 2018 года, однако само ICO состоялось раньше — 29 марта.

Эти документы подрывают аргументы Telegram, согласно которым предложение проводилось на исключительных условиях, — говорится в заявление.

Представители комиссии считают, что Telegram в рамках кампании либо привлёк более $1,7 млрд на исключительных условиях, либо не привлёк $1,7 млрд к 29 марта 2018 года и впоследствии собирал средства через андеррайтеров.

Ранее NEWS.ru писал, что федеральный суд США отклонил запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам касательно Telegram Group Inc. Согласно материалам дела, компании разрешили не предоставлять дополнительную финансовую информацию. Это касается и бумаг о продажах цифровых токенов Gram.