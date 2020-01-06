https://static.news.ru/photo/64d8c326-318e-11ea-81e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральный суд США отклонил запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам касательно Telegram Group Inc.

Согласно материалам дела, компании разрешили не предоставлять дополнительную финансовую информацию. Это касается и бумаг о продажах цифровых токенов Gram.

Суд отклоняет ходатайство истца о предоставлении защитой банковских данных, — говорится в материалах.

Причиной запроса документов стало предположение Комиссии по ценным бумагам насчёт операций по продаже цифровых токенов Gram. Ведомство предполагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление этих операций, передаёт ТАСС

Как писал NEWS.ru ранее, Telegram не гарантирует прибыли владельцам цифровых токенов Gram. Они являются средством обмена между пользователями в экосистеме TON, подчеркнули разработчики.