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В США испугались «игры мускулами» РФ для открытия «Северного потока — 2»

07:49, 30 июля 2021
В США испугались «игры мускулами» РФ для открытия «Северного потока — 2» Фото: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/imago-images.de/Global Look Press
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Обозреватель американского журнала The National Interest Диана Фрэнсис заявила, что Москва начала «играть мускулами» до открытия газопровода «Северный поток — 2». В её статье таким действием названо якобы сокращение поставок газа через Украину.

Фрэнсис считает, что в России рассчитывают уменьшить запасы голубого топлива в Европе и повысить цены.

Очевидно, что манёвр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию, — подчеркнула обозреватель журнала.

Она предложила не допустить завершение строительства газопровода, чтобы лишить Россию возможности «принуждения».

Ранее стало известно, что «Газпром» не стал бронировать на август лишь дополнительный объём мощностей для транзита газа через Украину, о чём свидетельствуют данные венгерской торговой платформы Regional Booking Platform. 27 июля на аукционе предлагалось забронировать на август прерываемые транзитные мощности в размере 63,7 млн кубометров газа в сутки.

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