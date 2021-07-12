В США испугались «игры мускулами» РФ для открытия «Северного потока — 2»

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Цены на автомобили в России в третьем квартале 2021 года вырастут в среднем на 1–5%. Такого мнения придерживаются дилеры, опрошенные РИА Новости.

Рост цен на автомобили в третьем квартале продолжится. Мы прогнозируем рост в пределах 1–3% в зависимости от бренда и модели. Автомобили с пробегом дорожают вслед за новыми с небольшим временным...