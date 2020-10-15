В Совфеде скептически отнеслись к идее нулевой ставки НДС на продукты

https://static.news.ru/photo/0b16c902-0ec7-11eb-9a74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сенатор Константин Долгов оценил идею введения нулевой ставки НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период пандемии. Ранее её выдвинул депутат Госдумы Василий Власов.

В комментарии РИА Новости член Совфеда отметил, что все инициативы экономического характера первоначально должны проходить обсуждение с правительством.

Он также подчеркнул, что ранее законодатели приняли ряд инициатив, направленных на облегчение финансового положения людей. Так, в бюджете 2021 года заложены меры соцподдержки граждан, и сенаторы настаивают на том, чтобы «все социальные обязательства государства перед россиянами были выполнены».

Парламентарий, кроме того, напомнил о заявлении Минпромторга о том, что несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса, торговые точки закрываться не будут и «дистанционная торговля не будет безальтернативной».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что продажа автомобилей для перевозки инвалидов будет освобождена от налога на добавленную стоимость, писал NEWS.ru.