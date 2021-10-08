В России вырастет размер максимального пособия по безработице

Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году предлагают увеличить до 12 792 рублей. Соответствующий проект постановления правительства России представлен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных актов, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, — 12 792 рубля, — пояснили в ведомстве.

Размер максимального пособия по безработице в 2021 году составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года.

Ранее сообщалось, что порядок получения пособия по безработице изменится в России. Соответствующее постановление уже подготовлено. Согласно документу, период учёта дохода теперь можно будет менять в пользу безработного. Речь идёт о справках о доходах за последние три месяца. Однако у кого-то доход в этот период мог быть меньше, например по болезни. Теперь по новым правилам месяц с выпадающим или меньшим доходом будут исключать из расчётного периода, а также сдвигать сам период в случае необходимости.

До этого премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому официально признанным безработным будут продолжать платить пособие на период переквалификации или переобучения. Также сокращён срок принятия решения по направлению безработного на переобучение или об отказе в этом.