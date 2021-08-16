В России увеличился спрос на кредитки

Российские банки выдали в прошлом месяце 1,3 млн кредитных карт, что на 4% больше, чем в июне и на 45% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Отмечается, что за первое полугодие россияне получили в общей сложности 8,3 млн кредитных карт. Этот показатель оказался на 34% выше, чем за семь месяцев 2020-го.

По словам генерального директора бюро Артура Александровича, после падения сегмента кредитных карт во второй половине 2019 года и в первом полугодии ковидного 2020-го наметилась неустойчивая динамика восстановления. Активному же росту выдач кредиток в настоящее время препятствует политика Центробанка, направленная на охлаждение необеспеченных денежных ссуд, а также рост ключевой ставки.

Среди российских городов значительный рост выдачи кредитных карт аналитики зафиксировали в Омской (на 10%), Оренбургской и Саратовской областях, а также в Удмуртии (везде по 7%). В столице же этот показатель составил только 2%, а Санкт-Петербург показал нулевую динамику.

Ранее сообщалось, что российские банки раскритиковали ЦБ за методику новой клиентской оценки. Так, в Национальном совете финансового рынка (НСФР) остались неудовлетворены уровнем доработки предложений валютного регулятора.

Отмечалось, что среди основных минусов новой методики специалисты назвали отсутствие законодательно установленных критериев оценки степени риска проведения клиентами кредитных организаций для отнесения их к «красной», «жёлтой» или «зелёной» зоне по «антиотмывочному» закону. Подобного рода попустительство будет в дальнейшем мешать объективной оценке клиентов, сочли в НСФР.