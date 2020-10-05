В России увеличилось число поданных на регистрацию ипотеки заявлений

https://static.news.ru/photo/6fc63406-0719-11eb-8e76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число поданных заявлений на регистрацию ипотеки в России в период с 28 сентября по 2 октября составило 170 256. Это на 3% больше чем, на предыдущей неделе, и на 15% больше показателя начала сентября.

Как свидетельствуют данные, обнародованные Росреестром, в среднем ведомство каждый день принимает свыше 9 тысяч таких заявлений, из них 36% — в электронном виде. Количество поступивших на регистрацию договоров долевого участия за указанный период составило 26 623, на 5% больше, чем неделей ранее.

Всего за последнюю рабочую неделю сентября Росреестр обработал 538 063 заявления, из них 526 926 — на учётно-регистрационные действия. 2 октября в ведомство поступило 127 299 подобных заявлений, что на 5% выше среднего показателя за 2019 год. 170 256 пользователей обратились за получением услуг по учёту и регистрации в электронном виде — около 33% от общего числа, на 6% больше, чем за предыдущую неделю.

Ранее NEWS.ru приводил мнение доцента РАНХиГС Сергея Хестанова, предрекшего России ипотечный кризис в ближайшие два года.