В России стремительно выросли цены на бензин

Цены на бензин в России бьют очередной рекорд. Теперь стоимость марки АИ-92 находится на уровне 55 720 рублей за тонну. Об этом говорят данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), на которые ссылается Lenta.ru.

Предыдущий рекорд был побит 8 июля, когда цена за АИ-92 достигла 59 207 рублей. Зато уже 9 июля цена на бензин немного снижалась. Ещё один максимум был зафиксирован 7 июля, тогда цена за тонну бензина достигла 55 554 рублей, отмечается в сообщении.

Кроме того, сегодняшняя стоимость бензина близка к рекордам июля 2020 года, когда цена на бензин составила 59 207 рублей за тонну.

Ранее аналитики МЭА заявили, что в 2020 году бензин в мире подешевел. Они высчитали, что средняя цена бензина в мире в 2020 году составляла $0,81 за литр, что на 11% меньше, чем было годом ранее.

Также половину общественного транспорта в России предложили перевести на газ. По данным Минэкономразвития, использование природного газа в автобусах сэкономит до 10 рублей на 1 километр пробега.