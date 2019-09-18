https://static.news.ru/photo/17ddf2be-daca-11e9-83f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Haasmann/Global Look Press

Оптовые цены на лосось резко выросли на российском рынке. Причиной послужило уменьшение улова на Дальнем Востоке в 2019 году.

По данным Минсельхоза, горбуша, выловленная на Дальнем Востоке, подорожала на 30%. Цены на кету в Центральной России выросли на 47%, передаёт РБК .

Сезон ловли лососевых в РФ начинается 1 июня с Камчатки. В данный момент добыча продолжается на Курильских островах и юго-востоке Сахалина.

Ранее News.ru писал, что аномальная летняя жара вызвала массовую гибель лосося на Аляске. Причиной специалисты называют тепловой стресс, который не может пережить рыба.