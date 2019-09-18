Оптовые цены на лосось резко выросли на российском рынке. Причиной послужило уменьшение улова на Дальнем Востоке в 2019 году.
По данным Минсельхоза, горбуша, выловленная на Дальнем Востоке, подорожала на 30%. Цены на кету в Центральной России выросли на 47%, передаёт
Сезон ловли лососевых в РФ начинается 1 июня с Камчатки. В данный момент добыча продолжается на Курильских островах и юго-востоке Сахалина.
Ранее News.ru писал, что аномальная летняя жара вызвала массовую гибель лосося на Аляске. Причиной специалисты называют тепловой стресс, который не может пережить рыба.