В России разрабатывают новую стратегию финансового рынка

https://static.news.ru/photo/63ae1e1e-5709-11eb-a25b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Минфин начал разрабатывать новую стратегию финансового рынка до 2030 года, её планируется внести в кабмин не позднее третьего квартала 2021 года.

По данным пресс-службы ведомства, в первую очередь стратегия будет направлена на повышение эффективности отрасли и совершенствование финансовой инфраструктуры.

Как отметил глава министерства Антон Силуанов, инициатива обусловлена отслеживанием текущих тенденций на рынке, в том числе за ростом частных инвестиций в экономике, требующих особого внимания со стороны регуляторов.

Необходимо не только предложить рынку новые инструменты, но и проработать механизмы, обеспечивающие защиту клиентов финансовых организаций и розничных инвесторов, — подчеркнул он.

Силуанов уточнил, что в связи с этим приоритетной стратегией ведомства является создание конкурентной, доверительной и инновационной среды в банковском секторе и на финансовых рынках. Особое внимание разработчики уделят развитию инструментов долгового и долевого финансирования для реального сектора экономики.

Министр добавил, что стратегия будет разрабатываться в тесном контакте с Банком России и участниками рынка, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Силуанов сообщил, что сокращения расходов бюджета в 2021 году не планируется. По его словам, Минфин не сокращает расходы, а приводит их «к нормальной бюджетной политике».