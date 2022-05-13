В России появится система контроля за пестицидами и агрохимикатами

В России будет создана федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, которая позволит усовершенствовать контроль безопасного обращения с такими веществами. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу 1 сентября. В течение 60 дней с этой даты Минсельхоз РФ должен разработать и внести в правительство предложения по порядку, форме и форматам предоставлений сведений в систему.

Утвердить прилагаемые правила создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, - говорится в документе.

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой приводятся на сайте правительства России, в информационную систему будут вноситься сведения о пестицидах и агрохимикатах, а также об операциях, связанных с их оборотом, включая подробную информацию об индивидуальных предпринимателях и организациях, которые занимаются производством, перевозкой, хранением или использованием пестицидов или агрохимикатов. На данный момент, по сведениям Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) и Российского союза производителей химических средств защиты растений, порядка 30% химических препаратов являются незаконно ввезёнными, фальсифицированными или пришедшими в негодность. Появление системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов позволит бороться в том числе с контрафактной продукцией.