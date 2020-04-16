В России появилась система онлайн-заказов автомобилей Lada

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Власти Москвы окажут меры поддержки бизнесу на сумму около 45 млрд рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в рамках работы оперштаба по поддержке экономики осуществляется еженедельный мониторинг происходящих изменений в потребительском спросе, сложностей и проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Поэтому в зависимости от этих...