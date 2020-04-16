Экономика

В России появилась система онлайн-заказов автомобилей Lada

12:38, 16 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 15 апреля АвтоВАЗ запустил сервис, с помощью которого автомобиль Lada можно заказать в режиме онлайн. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы компании.

Lada внедрила систему онлайн-заказа автомобилей. Для заказа и приобретения доступны все модели Lada из наличия у официальных дилеров, — приводит ТАСС сообщение представителей автоконцерна.

Как ранее передавал NEWS.ru, АвтоВАЗ вновь приступил к работе с понедельника, 13 апреля. Все помещения, оборудование и инструменты продезинфицированы, ежедневно в цехах проводится дополнительная уборка.

На безопасное расстояние друг от друга перенесены рабочие места. Установлены дополнительные перегородки.

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