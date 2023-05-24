В России могут ввести пошлины в 220% на БАДы из недружественных стран «Известия»: в РФ могут ввести пошлины в 220% на импорт БАДов из недружественных стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) и Минэкономразвития обсуждают возможность введения пошлин в 220% на ввоз БАДов из недружественных стран, сообщают «Известия» со ссылкой на главу НСЗПП Павла Шапкина. При этом союз выступает за полный запрет импорта биологически активных добавок.

На первом заседании Минэк предлагал остановиться на варианте с пошлинами. Мы выступаем за запрет, но справедливости ради 220% — это запретительная пошлина. То есть такой размер налога, по сути, равнозначен полному запрету, — сказал Шапкин.

По его мнению, оперативное решение этого вопроса актуально в связи с тем, что 19 мая США ввели новые экспортные ограничения против России. Кроме того, введение пошлин поможет ограничить быстрый рост серого и черного рынков БАДов.

Шапкин уточнил, что следующее заседание комиссии может состояться в июне.

Ранее Министерство торговли США ввeло санкции в отношении российских предприятий, работающих в сфере ВПК. Под ограничения также подпали связанные с РФ компании из Армении и Киргизии. В отнoшении этих предприятий введены дополнительные требования для сделок по экспорту, реэкспорту и трансферу с участием внесенных в черный спиcок предприятий.