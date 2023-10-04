В России могут сделать исключение из запрета на экспорт топлива «Коммерсантъ»: правительство готово снять запрет на трубопроводный экспорт дизеля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правительстве России могут частично снять запрет на экспорт дизельного топлива, сообщила газета «Коммерсантъ». По данным ее источников, власти готовы сделать исключение для трубопроводных поставок дизеля из-за рисков в связи с переполнением хранилищ «Транснефти».

По словам собеседников издания, кабмин может ослабить запрет экспорта нефтепродуктов уже в ближайшее время. Предположительно, этот вопрос обсудят на совещании 4 октября, которое проведет с нефтяниками заместитель председателя правительства Александр Новак.

При этом бензина послабления пока не коснутся. Дизтопливо могут разрешить экспортировать по продуктопроводам «Транснефти» «Север» и «Юг», которые обеспечивают 75% экспорта солярки в РФ. «Север» позволяет отгружать дизель через порты Приморск и Высоцк, «Юг» — через Новороссийск.

Вопрос экспорта остро встал после почти полного исчерпания хранилищ «Транснефти», пишет газета. Отмечается, что перенаправление на внутренний рынок технологически практически невозможно.

По словам источников, в последние дни крупные нефтекомпании указывали регуляторам на риски снижения нефтепереработки, поскольку после затоваривания резервуаров на НПЗ пришлось бы снижать объемы производства — причем не только дизеля, но и бензина, и других светлых нефтепродуктов.

Ранее кабмин предложил запретить продажу непроизведенных в России нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке. Это позволит ограничить возможность спекулятивных поставок, пояснил Новак.