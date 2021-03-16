В «Роснефти» отрицают обращение за госфинансированием для «Восток Ойла»

https://static.news.ru/photo/f0677d36-86e9-11eb-8ec3-96000091f725_660.jpg Фото: ПАО «НК «Роснефть»/facebook.com

Представители «Роснефти» не обращались к властям с просьбой о привлечении средств из Фонда национального благосостояния для проекта «Восток Ойл». Дело в том, что его модель не предусматривает государственного финансирования на долгосрочной основе. Об этом в среду, 17 марта, сообщили сотрудники пресс-службы компании.

Заявление «Роснефти» было сделано в связи с публикациями агентства Bloomberg и журнала Forbes. Указанные СМИ сообщили, что компания обратилась за госфинансированием проекта «Восток Ойл» к властям. Однако в «Роснефти» подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности. Экономическая модель проекта не предусматривает долгосрочной финансовой поддержки со стороны правительства.

Также в компании отметили, что ни агентство, ни журнал не обратились за официальными комментариями по указанной теме, что требуется в соответствии с действующим законодательством.

В этой связи вызывает удивление масштаб ложных заявлений, содержащихся в данных материалах и дезинформирующих рынок и общество. Адвокаты в настоящее время занимаются проработкой вопросов защиты интересов «Роснефти» и её акционеров и направили в редакции указанных изданий соответствующие требования о размещении опровержений, — говорится на сайте компании.

Как ранее передавал NEWS.ru, в начале марта ПАО «Нефтяная компания „Роснефть“» подало иски к ЗАО «Издательский дом „Новая газета“», латвийской IStories fonds (интернет-издание «Важные истории») и американскому агентству Bloomberg. О регистрации исков в Арбитражном суде Москвы свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.