В Роскачестве заявили, что российские вина не хуже импортных

Популярные вина, произведённые в России, ни в чём не уступают зарубежным. Такое мнение высказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева, сообщает ТАСС.

По её словам, отечественные вина не хуже по качеству. В то же время, они значительно дешевле.

В прошлом году мы сделали небольшое веерное исследование 130 самых популярных импортных вин, которые продаются в ретейле. <...> Мы понимаем, что российское вино ни капли не уступает импортному вину, — сказала Буняева.

Она объяснила, что российские вина дешевле из-за того, что нет дополнительных логистических расходов, таможенных расходов. Представитель Роскачества отметила, что каждый регион имеет свою специализацию в виноделии.

Ранее сообщалось, что в 2021–2022 годах оптовые цены на российские вина могут вырасти на 15–20%. Это может отразиться на его стоимости в магазинах. Так, в рознице цены вырастут примерно на 5%, аналогичное повышение даст инфляция, поэтому в целом в 2022 году вино подорожает примерно на 10%.