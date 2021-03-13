В РФ планируют возвращать деньги инвесторам

https://static.news.ru/photo/88bd2d1a-855a-11eb-9147-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России разрабатывают новые меры по защите капиталовложений. В частности, одна из них предполагает, что инвесторам могут частично вернуть вложенные деньги — т.е. ввести для них кешбэк.

Правительство и профильные ведомства подготовят программу инвестиционного роста под названием «Новый инвестиционный цикл». Отмечается, что в неё войдут четыре проекта.

Проект предполагает внесение изменений в режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В частности, это коснётся созданий условий для запуска инвестиционных проектов в регионах, изменения правил промышленного строительства и другого. Бенефициаром реформ будет средний и крупный бизнес.

Как уточняет РБК со ссылкой на собственные источники, для участников СЗПК планируется расширить действие механизма налогового вычета и ввести мотивационный кешбэк.

Возврат средств также может коснуться расходов по уплате процентов по проекту на инвестиционной фазе или научно-исследовательские работы, а также на трудоустройство высвобождаемого персонала.

Ранее NEWS.ru писал, что преподаватель Школы бизнеса «Синергия» Антон Емельянов заявил, что держателям доллара можно задуматься о его продаже, когда курс валюты США начнёт снижаться.