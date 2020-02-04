https://static.news.ru/photo/76001416-4740-11ea-b609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство поддержало законопроект, разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, ужесточающий наказание за фиктивное банкротство юридических лиц, но предложило обратить внимание и на физических лиц. Доработки, ужесточающие ответственность за неправомерные действия при банкротстве граждан, должны быть подготовлены ко второму чтению.

Члены правительственной комиссии считают, что нужно обратить внимание и на индивидуальных предпринимателей, и в целом на граждан, которые преднамеренно подают в арбитражный суд ложные сведения о несостоятельности и банкротстве в расчёте, что их признают банкротами и спишут долги, — сообщает «Царьград».

За последние четыре года количество заявлений о банкротстве физлиц в России резко возросло. Если в 2015 году было подано 9,4 тысячи таких заявлений, то в 2019-м — больше 58,8 тысячи.

Как писал NEWS.ru, средний возраст потенциального банкрота в России вырос на 0,6 года и составил 45,1 года, в то время как в ноябре 2018-го этот возраст был равен 44,5 года. Под потенциальными банкротами подразумевают граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц. То есть эти люди имеют долг в сумме более чем 500 тысяч рублей, по которому они не производят выплат свыше 90 дней. В сумме долга учитываются все виды розничных кредитов и займов.