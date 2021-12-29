В Польше обвинили Евросоюз в высоких ценах на газ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что часть ответственности за рост цен на газ и электричество в Европе несёт ЕС. При этом основная ответственность лежит на России, отметил он в эфире канала TVN24.

Россия сегодня несёт ответственность, а Брюссель разделяет ответственность за очень высокие цены на энергию, за очень высокие цены на газ, — подчеркнул Моравецкий.

Он в очередной раз рассказал о вине Москвы в «газовом шантаже» с помощью трубопровода «Северный поток — 2» и потребовал от Брюсселя дать ответ на это.

Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе, а также развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе, — заключил премьер.

Ранее стало известно, что Россия реализует свои козыри на рынке полезных ископаемых, в то время как Европа поплатилась за своё высокомерие и оказалась в плену газового кризиса. Об этом пишет журнал Forbes. По мнению журналистов, именно желание Европы перейти на зелёную энергетику значительно ослабило регион.