В ООН заявили о росте цен на продукты по всему миру

https://static.news.ru/photo/b94f411c-d7ee-11ea-ac7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединённых Наций сообщила о значительном росте цен на продукты по всему миру. Данная тенденция наблюдается на протяжении последних двух месяцев.

В частности, значительно повысилась стоимость растительных масел и молочной продукции.

Рост международных котировок на основные виды растительных масел обусловлен ожидаемым снижением объёмов производства, как в случае пальмового масла, а также активизацией международного импортного спроса и нехваткой рабочих-мигрантов, — цитирует текст документа ТАСС.

Среднее значение индекса продовольственных цен, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в июле 94,2 пункта — это на 1,2% больше, чем в июне 2020 года. Также в июле на 1,8% понизился индекс на мясо.

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