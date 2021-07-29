В «Норникеле» оспорят «грязный» иск Росрыболовства

В «Норникеле» не согласились с размером (58,65 млрд рублей) исковых требований Росрыболовства, сочтя его излишне завышенным. После получения заявления руководство горно-металлургической корпорации оспорит эту сумму в судебном порядке, сообщил РИА Новости представитель компании.

По словам собеседника агентства, озвученный Росрыболовством ущерб многократно превышает фактический размер (1,94 млн рублей) нанесённого вреда окружающей среде в ходе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. В «Норникеле» также сослались на данные Сибирского отделения РАН, оценившего урон, нанесённый рекам Долдыкан, Амбарная, а также озеру Пясино, в 52,1 млн рублей.

О подаче иска к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) стало известно сегодня, 29 июля. Соответствующее заявление подало Енисейское территориальное управление ведомства.

В документе было указано, что размер нанесённого вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей, а также затраты на восстановление нарушенного в ходе аварии состояния водных биоресурсов (55 млрд рублей).

Инцидент произошёл на ТЭЦ-3 в мае прошлого года. Тогда один из резервуаров хранения дизельного топлива получил повреждения из-за резкого оседания опор фундамента. В близлежащие воды вылилось порядка 21 тысячи тонн загрязняющего топлива. Сотрудников ТЭЦ в итоге задержали.

Позже Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) 146,2 млрд рублей за экологический ущерб. В «Норникеле» не стали обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, что после подачи иска Росрыболовством акции «Норникеля» на Московской Бирже упали на 3,13% — до 24 886 рублей за бумагу по состоянию на 17:08 мск. Однако спустя 14 минут акции частично отыграли спад и поднялись до отметки в 25 224 рубля за бумагу (-1,81%).