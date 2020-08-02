В Москве открылись бахчевые развалы

https://static.news.ru/photo/0912ce72-d550-11ea-a5fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сразу 240 бахчевых развалов открылись на территории Москвы. Наибольшая часть торговых точек сконцентрирована в Южном и Юго-Восточном округах столицы.

Все точки оформлены в едином стиле, утверждённом ещё в 2015 году, сообщает «Москва24».

Так, развалы оборудованы стендами, на которых указаны режим работы, цены, размещены сертификаты на товар и жалобные книги. К работе на торговых точках допущены лишь продавцы с медицинской книжкой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество дало советы по выбору арбуза. Так, для того, чтобы определить зрелость и качество арбуза, недостаточно проверить имеет ли он сухой хвостик и хруст при сжатии, необходимо также постучать по нему и оценить светлое земляное пятно. Звук при стуке должен быть не глухим и не звонким.