В Москве открылись бахчевые развалы

Сразу 240 бахчевых развалов открылись на территории Москвы. Наибольшая часть торговых точек сконцентрирована в Южном и Юго-Восточном округах столицы.
Все точки оформлены в едином стиле, утверждённом ещё в 2015 году,
Так, развалы оборудованы стендами, на которых указаны режим работы, цены, размещены сертификаты на товар и жалобные книги. К работе на торговых точках допущены лишь продавцы с медицинской книжкой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество дало советы по выбору арбуза. Так, для того, чтобы определить зрелость и качество арбуза, недостаточно проверить имеет ли он сухой хвостик и хруст при сжатии, необходимо также постучать по нему и оценить светлое земляное пятно. Звук при стуке должен быть не глухим и не звонким.
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