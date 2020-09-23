В Минтруде сообщили сумму прожиточного минимума в 2021 году

https://static.news.ru/photo/47990a4c-fe51-11ea-a151-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минтруде определились с суммой прожиточного минимума, который планируется установить в России в 2021 году. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

По его словам, прогнозная величина составит 11 241 рубль. При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля.

Это приводит к соотношению с медианным доходом [за 2019 год], равному 44,2%. Именно этот уровень соотношения и предлагается установить на 2021 год, — цитирует Пудова ТАСС.

Прожиточный минимум используется для оценки уровня бедности и установления минимального размера оплаты труда, а также служит ориентиром при назначении пособий, выплат на детей, соцконтрактов, соцобслуживания.

Ранее Минтруд представил новый подход к определению размера прожиточного минимума. В частности, было решено отказаться от «карточной» системы расчёта как статистической корзины потребления и определять сумму как часть среднедушевого дохода в размере 44,2%.

Министерство также предложило с 2026 года установить минимальный размер оплаты труда в размере 42% медианной зарплаты.

Переход от «карточной» системы к общемировому стандарту обойдётся в 128,5 млрд рублей в 2021 году и 439 млрд в 2025 году, писал NEWS.ru.